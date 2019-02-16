На Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за частые звонки должнице

10:19 | 18.02.2019

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В Свердловской области судебные приставы привлекли к ответственности екатеринбургскую микрофинансовую организацию ООО МФК «МигКредит», нарушившую законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в ведомство поступили жалобы от двух человек. Было проведено административное расследование. Установлено, что сотрудники организации за 20 дней позвонили должнице 55 раз, что является нарушением. По итогам проверки фирму оштрафовали на общую сумму 50 тысяч рублей.



Напомним, что по закону должнику можно звонить не более одного раза в день, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.