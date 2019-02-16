На минувших выходных свердловские дзюдоисты завоевали четыре медали

09:58 | 18.02.2019

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Свердловской области

Свердловские дзюдоисты завоевали четыре награды на европейских стартах в минувшие выходные.



Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Свердловской области, 16 февраля свердловчанин Степан Сынкин занял второе место на Кубке Европы среди кадетов в категории до 55 кг. В тот же день на Кубке Европы среди юниоров до 21 года в Санкт-Петербурге уральцы Дарья Кашина и Мулораджаб Халифаев взяли серебряную и бронзовую медали соответственно. А 17 февраля представитель Федерации дзюдо Свердловской области Мирзо Шукориев стал победителем в категории до 81 кг.