Siemens примет участие в реализации проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург

09:32 | 18.02.2019

securitymedia.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение Siemens по производству железнодорожной техники и составов - Siemens Mobility (представляет консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России») и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» договорились о совместной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск-Екатеринбург», сообщается на сайте РФПИ.



Строительство ВСМ начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 года. Объем инвестиций превысит 300 млрд рублей. Напомним, что проект реализуют в рамках концессионного соглашения.



Кроме двухпутной железнодорожной линии, которая соединит Екатеринбург и Челябинск, планируется построить четыре железнодорожных вокзала (аэропорты Баландино и Кольцово, Снежинск, Сысерть), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, четыре тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления высокоскоростной магистралью.



Предполагается, что ВСМ Челябинск — Екатеринбург станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.