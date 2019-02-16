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09:00 | 18.02.2019
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Ночью на улице Печёрской произошел пожар в сауне
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 13 кв.м. Повреждены вещи и внутренняя отделка сауны. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава.
© «Вечерние Ведомости»
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