Ночью на улице Печёрской произошел пожар в сауне

09:00 | 18.02.2019

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на улице Печёрской произошел пожар в сауне, расположенной в пристрое муниципального жилого дома. Из здания по лестничным маршам эвакуировали 35 человек. Информации о пострадавших не поступало.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 13 кв.м. Повреждены вещи и внутренняя отделка сауны. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава.