Частный жилой дом сгорел сегодня в Первоуральске

21:49 | 17.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 17 февраля, в Свердловской области в городе Первоуральск на улице Московская сгорели кровля, перекрытие и внутренняя отделка стен частного жилого дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Огонь удалось оперативно локализировать.



Проливка и разбор сгоревших конструкций уже завершены. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Информация о пострадавших не поступала.