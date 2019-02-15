Без горячей воды и отопления остались дома на ВИЗе в Екатеринбурге

21:12 | 17.02.2019

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге на ВИЗе в несколько домов уже третьи сутки не поступают отопление и горячее водоснабжение. Из-за прорыва трубопровода, которое произошло 15 февраля на Ключевской, специалисты заменили 3,5 метра повреждённого участка. Сегодня ночью отопление и горячая вода поступили в полном объеме в дома, однако не во все.



Как сообщает ЕТК («Екатеринбургская теплосетевая компания»), во время ремонтных работ управляющая компания допустила ошибку, закрыв сломанную задвижку. Этого делать не нужно было.



В настоящее время ремонтная бригада ошибку исправила, заменив задвижку. Отопление и горячее водоснабжение должны поступить в полном объёме в дома на улице Токарей уже в ближайшее время.