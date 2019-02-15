В свердловском поселке жители потребовали отставки главы и наказания для коммунальщиков

Жители Каменского района Свердловской области сегодня, 17 февраля, вышли на пикет против произвола в муниципалитете. Около 70-75 человек вышли к зданию административного центра в поселке Мартюш.«Мы хотели обратить внимание вышестоящих органов власти на бездействие главы Сергея Белоусова. В ЖКХ у нас полный развал, в поселках пахнет фекалиями, которые льются в реку Исеть. Мероприятие было согласовано в администрации, при этом за несколько дней до пикета мне звонил заместитель Белоусова и напомнил, что я могу его отменить, а также просил поберечь свою семью и здоровье», – рассказывает организатор пикета Павел.Кроме этого, по его словам, жители пришли на пикет, требуя наказания для управляющей компании «Сибна», которая обслуживает дома в Каменском районе. В прошлом году УК выставила им счета в размере 10-15 тысяч рублей, при том, у большинства сельчан пенсия составляет 8-9 тысяч рублей.«В прошлом году глава пообещал, что поможет с перерасчетом за коммуналку, тогда как раз приезжал областной депутат Вячеслав Вегнер и предлагал ему свою помощь, но тот отказался, мол, сам справлюсь. Не справился, перерасчета мы не дождались. Просим президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посодействовать в отставке главы», – дополнил Павел.