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18:39 | 17.02.2019
Разбираться с обидчиками приехал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Слева - бывший сожитель женщины
«Они её регулярно избивали, насиловали». В Березовском женщина-инвалид стала жертвой гоп-компании
До того, как после очередного избиения женщину – Наталью К. не госпитализировали в больницу, она проживала в двухэтажном доме №11 по улице Пролетарской – это почти центр Березовского.
« Лицо женщины сильно разбито, глаз не открывается, в настоящее время она госпитализирована в больницу, где находится уже несколько дней. Люди открыто говорят, что женщина неоднократно страдала от местной гоп-компании, организовавшей «алкогольный притон» в соседнем доме по Пролетарской, 7. По словам горожан, несколько собутыльников – Михаил Д., Евгений Т. и Сергей О., несколько лет жили тем, что отбирали у инвалида ее пенсию и регулярно избивали ее. После этого, изнеможенная голодом инвалид ходит и побирается у соседей. Кроме того, перед тем как избить Наталью, они вытащили из ее квартиры сантехнику и газовую плиту. В последний раз Наталья жаловалась, что была не просто ограблена, но и изнасилована этим самым Михаилом! Но уголовное дело не заводится, так как сама пострадавшая не в состоянии написать заявление. Поэтому алкашей-гопников заберут в полицию - подержат - и отпустят, после чего они снова издеваются и грабят», – рассказывают историю Дмитрий Ионин.
Если бы эта история произошла где-нибудь в отдаленном поселке, Богом забытом селе, то, вероятно, ей бы никто не удивился. Но события развивались в 20 минутах езды от Екатеринбурга.
Сегодня, 17 февраля, депутат Дмитрий Ионин лично приехал в Березовский, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Он побывал в квартире пострадавшей, которая завалена мусором. «Она приходила домой, потом ложилась на кровать, вставала, и дальше бродила по городу», – рассказывают соседи.
«Они ее регулярно избивали, насиловали. Она бегала, кричала. 7 февраля последний раз это произошло. Сергей, Михаил и их друзья. Мы вызвали скорую помощь, зашли с врачами в квартиру, она лежит избитая, лицо сплошной синяк. Эти товарищи за день-два до получения пенсии заявлялись к ней, ходили с ней на почту, затаривались, покупали шкалики, каждый день устраивали драки, дебоши. Если она их не впускала, забирались по решетке через балкон и выбивали окна. Пришлось обратиться к депутату. В полицию обращались раз-два в неделю, но там оказались беспомощны», – рассказывает соседка Анна.
Дмитрий Ионин нашел всех участников гоп-компании. Они подтвердили, что спали с женщиной, а также написали уже все необходимые объяснительные в полиции. Третий мужчина, якобы «её бывший сожитель признался, что боится своих друзей.
«Вы понимаете, что грабеж и изнасилование это серьезные уголовные статьи, и вы можете надолго прилипнуть? Вы разберитесь между собой, что произошло. Весь город, знает, вся улица знает, депутатов Госдумы с Москвы выдергивают, чтобы с тобой красавцем поговорить, а вы говорите, что не причем. Скажи честно, если ты знаешь, что это Сергей насиловал, так и скажи. Смотри, тут вся улица собралась, ты чего добиваешься, чтобы тебя соседи линчевали? Скажи честно, как есть», – обратился к «сожителю» Дмитрий Ионин.
По некоторым данным, в настоящее время полицейские действительно проводят доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Если факт изнасилования подтвердится, то материалы будут переданы в Следственный комитет. Что же касается потерпевшей, то, очевидно, теперь ей займутся социальные службы – женщину необходимо в судебном порядке признавать недееспособной и направить в медицинское учреждение.
© «Вечерние Ведомости»
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