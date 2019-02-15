Снег ещё выпадет: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

18:20 | 17.02.2019

Фото: Александра Елина

Сейчас в Екатеринбурге -5°C, облачно, без осадков. На предстоящей неделе похолоданий не ожидается, однако снег будет падать почти каждый день, сообщают синоптики.



В понедельник, 18 февраля, днём температура воздуха достигнет отметки -7°C, ночью ожидается до -9°C. Облачно. Возможны осадки в виде снега. Во вторник, 19 февраля, днём -6°C...-9°C, ночью -12°C...-16°C. Облачно. Осадки в виде снега.



В среду, 20 февраля, днём -10°C...-13°C, ясно. Ночью -8°C...-11°C, облачно, снег. В четверг, 21 февраля, днём -4°C...-7°C, ночью -5°C. Облачно, снег. В пятницу, 22 февраля, ожидается самая тёплая погода на неделе: днём -1°C...-4°C, ночью -4°C...-5°C. Облачно, осадки в виде снега.



В субботу, 23 февраля, днём -5°C...-7°C, ночью -9°C...-15°C. Облачно, осадки в виде снега. В воскресенье, 24 февраля, днём -9°C...-13°C, ночью до -15°C. Переменная облачность, осадки в виде снега.