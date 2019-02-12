«Музей русского горя» появится в Литературном квартале Екатеринбурга

17:46 | 17.02.2019

Дом-музей Ф. М. Решетникова. Фото:its.ekburg.ru

Дом-музей Федора Решетникова расположенный в Литературном квартале Екатеринбурга может сменить свое название на «Музей русского горя». Идея переименования обсуждалась на встрече посвященной развитию Литературного квартала в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.



По мнению участников обсуждения, смена названия «позволит придать творчеству писателя большую узнаваемость», «дополнить экспозицию и тем самым привлечь новую аудиторию». Напомним, что Федор Решетников известен очерками и романами о жизни низших слоев населения, видимо из этого и родилась идея присвоить музею соответствующее имя.



Переименование музея Решетникова не единственное, что обсуждалось участниками встречи. Так, к 300-летию Екатеринбурга планируется переименовать весь музейный комплекс, присвоив ему официально имя данное горожанами – «Литературный квартал». Напомним, что сейчас официальное название музейного комплекса – «Объединенный музей писателей Урала».



«В рамках реструктуризации музейный комплекс уже ввел в обиход новый логотип и презентовал современный сайт. Но еще предстоит смена названия на более простое и запоминающееся, например, на «Литературный квартал» — имя, которое музею дали сами екатеринбуржцы», – сказала принявшая участие в дискуссии начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская.



В свою очередь, научный сотрудник музея Анатолий Каптур сказал, что на ближайшие годы главной целью сотрудников музейного комплекса является «формирование нового единого образа Объединенного музея писателей Урала». В связи с чем, планируется провести реэкспозицию и создать особенное решение для каждого музея входящего в комплекс, но все эти изменения не должны, и не будут противоречить общей концепции.