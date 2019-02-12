Женщина вылетела из автомобиля: в Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП

В ночь с 16 на 17 февраля в Екатеринбурге на Эльмаше на проспекте Космонавтов, 106 произошло ДТП с участием Ford Focus и Daewoo Matiz. Для выяснения обстоятельств аварии ищут свидетелей.По версии водителя Ford, девушка за рулем Matiz неаккуратно выезжала с территории кафе и попала ему прямо под колёса. Мужчина врезался в заднюю часть легковушки. От удара дверь сломалась, и машину развернуло. Из сломанной двери вылетела не пристёгнутая ремнём безопасности пассажирка. Девушка свою вину отрицает.В результате аварии женщина, находившаяся за рулём Daewoo Matiz, получила ушибы, пассажирка - перелом рёбер. Обе девушки доставлены в больницу №23.Точные причины аварии установят после того, как найдут свидетелей. О состоянии здоровья водителя Ford не сообщается.