Футболисты «Урала» начали заключительный этап учебно-тренировочных сборов

14:09 | 17.02.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 16 февраля, спортсмены футбольной команды «Урал» на Кипре начали последний этап подготовки к возобновлению сезона. Первая тренировка прошла на стадионе «Пейя», на котором свердловчане тренировались весь второй сбор.



Пресс-служба футбольного клуба «Урал» сообщает, что к команде вернулся защитник Мингиян Бевеев, который был вынужден из-за травмы пропустить первые два этапа сборов.



Третий этап продлится до 27 февраля, после чего спортсмены вернутся в Екатеринбург. До этого момента планируется проведение двух контрольных матчей.



Напомним, 11 января футболисты прибыли в город Пафос, где команда начала готовиться к возобновлению сезона. Первую игру после зимнего перерыва «Урал» проведёт на домашнем поле 2 марта в 13:30 с командой «Зенит».