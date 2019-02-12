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12:01 | 17.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сразу несколько пожаров произошло сегодня ночью в Свердловской области

Сегодня, 17 февраля, в Свердловской области ночью произошло сразу несколько пожаров: в Красноуфимске и в Тавде сгорели частные жилые дома; в Екатеринбурге огнём была охвачена автомойка; в городском округе Верхнее Дуброво пожар повредил баню. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Красноуфимске на перекрёстке Грибоедова на площади 60 квадратных метров горели кровля, чердачное перекрытие и перегородки муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники.

На локализацию огня в Тавде на ул.20 лет Октября прибыло 20 человек личного состава и пять единиц техники. Там на площади 80 квадратных метров пожар повредил стены, чердачное перекрытие и кровля частного жилого дома. Сгорел пристрой к дому.

В Екатеринбурге на улице Славянская ночью сгорела автомойка. Пожар распространился на площадь 80 квадратных метров. Девять человек и две единицы техники участвовали в тушении.

В городском округе Верхнее Дуброво на улице Чапаева на площади 60 квадратных метра сгорели хозяйственные постройки, кровля; повреждены стены частной бани. Пожар удалось оперативно потушить.

Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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