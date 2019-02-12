В результате ночного ДТП в центре Екатеринбурга два человека оказались в больнице

Прошедшей ночью в Екатеринбурге невнимательность водителя Mercedes, решившего развернуться на улице 8 Марта, привела к достаточно серьёзной аварии с двумя пострадавшими.Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице 8 Марта, решил поехать в обратную сторону, и начал разворот. Однако этот манёвр был полной неожиданностью для водителя, двигавшегося следом за ним автомобиля Renault, который хоть и попытался притормозить, врезался в левый бок «немца». В результате аварии два человека получили травмы.«В результате столкновения пострадали два человека: 16-летний пассажирка Renault (её доставили с черепно-мозговой травмой в 9-ю больницу), а также 25-летняя девушка, сидевшая в Mercedes», — прокомментировали итоги ДТП в отделении пропаганды городской ГИБДД. После чего попросили водителей быть особенно внимательными на дороге в зимний период и строго соблюдать правила дорожного движения.«Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», — дали совет водителям сотрудники ГИБДД.