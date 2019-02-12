Водителя вытаскивали: в Екатеринбурге самосвал снёс легковушку

Накануне вечером в Екатеринбурге в районе Автовокзала на перекрёстке улиц Саввы Белых и Машинной большегруз Volvo столкнулся с легковым автомобилем Hyundai i30. Есть пострадавший.На место ДТП, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, приехало пожарно-спасательное подразделение. Также, по словам очевидцев, на перекрёстке, где произошло столкновение, находились машина реанимации и ГИБДД.В результате аварии легковушка получила сильные повреждения, водитель был зажат и не смог выбраться из автомобиля без помощь пожарных. Позже его доставили в больницу.По предварительным данным, водитель Hyundai i30 не соблюдал правила дорожного движения и пересекал перекрёсток на мигающий зелёный, однако точные причины аварии ещё устанавливаются.