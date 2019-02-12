Этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках прошёл вчера на Уктусе в Екатеринбурге

Вчера, 16 февраля, в Екатеринбурге на Уктусе прошёл этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX250. Россияне уверенно взяли золото.Всего в соревновании приняли участие 60 спортсменов из 11 стран (Россия, Латвия, США, Канада, Франция, Австрия, Швейцария, Германия, Финляндия, Швейцария и Япония).Длина трассы составила 454 метра. Участники на спуске разгонялись до 70 километров в час, преодолевали трамплины, резкие повороты и подъёмы.Одержать победу в зрелищных гонках смогли россияне Денис Новожилов (Ангарск) и Виктория Сенотрусова (Санкт-Петербург).