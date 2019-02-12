Несколько погибших: фура из Берёзовского перевернулась в результате аварии под Курганом

10:18 | 17.02.2019

Фото: E1.RU

Вчера, 16 февраля, под Курганом ВАЗ-2109 на большой скорости влетел в фуру из Берёзовского. В результате столкновения несколько человек погибло.



На видео, которое заснял очевидец происшествия, можно заметить, что легковой автомобиль получил сильные повреждения, после чего задымился. В салоне на момент аварии находилось несколько человек. Фура от удара перевернулась на бок. Водитель на вопрос: «Живой там, нет?» - не откликается.



Количество погибших в страшном ДТП неизвестно. Причины аварии устанавливаются.



Внимание! Видеозапись не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

