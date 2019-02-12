Свердловская область выделит средства из регионального бюджета на обеспечение рейсов Екатеринбург – Магадан

22:40 | 16.02.2019

Фото: vesma.today

Субсидированный в рамках федеральной программы авиарейс Екатеринбург – Магадан получит дополнительные средства из бюджета регионов. О том, что в рейсы, которые отныне будут осуществляться стабильно два раза в неделю, вложатся Свердловская и Магаданская область, сообщил губернатор Колымы Сергей Носов.



«30% мест в самолёте будет субсидировано из федерального бюджета. Но мы также планируем финансировать рейс совместно со Свердловской областью. Сейчас соглашение находится на подписании у главы Свердловской области, подтверждение должно быть через строчку в бюджете, и тогда вперед», - сообщил собеседник агентства.



Вопрос запуска регулярного авиасообщения между регионами обсуждается с осени 2018 года. С весны этого года рейс будет выполняться дважды в неделю авиакомпанией «Уральские авиалинии» с возможностью увеличения регулярности полётов.