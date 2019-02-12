В защиту Берёзовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга встали сами берёзы

20:28 | 16.02.2019

Фото: ЕАН

В защиту Берёзовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, от которой «Атомстройкомплекс» уже успел «откусить» часть, встали сами берёзы. Сегодня на митинге против застройщика, который постепенно вырубает национальные деревья для строительства нового ЖК, бунтовали не только жители Академического, но и сами деревья: их вырезали из ватмана и реалистично раскрасили.



“Защитить рощу от уничтожения и призвать к ответу «Атомстройкомплекс» и Валерия Ананьева вышли вооруженные деревья. Ананьев глух к мнению жителей района о необходимости сохранить рощу, может, он прислушается к угрозам деревьев», - комментируют акцию активисты.

Напомним, жители микрорайона и сторонние активисты выступают против строительства ЖК на месте берёзовой рощи площадью 30 Га.



Изначально предполагалось, что на участке построят общежитие и стадион для Уральского государственного аграрного университета, но в итоге земля была изъята и передана АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) для реализации, которой уже заинтересовался крупный застройщик Екатеринбурга «Атомстройкомплекс». С новыми планами по освоению любимой рощи местные жители не согласны.