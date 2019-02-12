«Бабушек возим на автобусах десятки километров»: жители Новоуральска жалуются, что в их городе медлят со строительством мечети

18:55 | 16.02.2019

Фото: novouralsk-2014.livejournal.com

Татары и башкиры закрытого города Новоуральска в Свердловской области жалуются: значимая часть жителей их города – мусульмане, но у них даже своей мечети нет. На священные обряды и моления им приходится ездить за десятки километров, а администрация города не может объяснить, почему землю под мечеть не выделяют.



По данным 2018 года, сейчас в городе проживает свыше 80 тысяч человек, порядка 10% из которых мусульмане. В настоящее время подросшее поколение вынуждено самостоятельно заказывать несколько больших автобусов и везти своих бабушек и дедушек за несколько десятков километров в ближайшую мечеть, которая находится в Верхней Пышме, а это – почти Екатеринбург.



«Нам приходится искать автобусы. Арендуем пять-шесть автобусов и возим наших бабушек в мечеть», — рассказал депутат городского совета Марат Салихов.



Об этом Салихов заявил заместителю премьер-министра Татарстана Василю Шайхразиеву, который, как председатель национального совета «Милли шура», может помочь жителям Новоуральска с их проблемой.



«Мы живем общиной. Но нам не хочется собираться где-то в подвале, мы хотели бы посещать мечеть. Пусть даже на окраине города. Я, как депутат с этой просьбой обошел все инстанции, администрация обещала нам выделить землю под строительство, но решение вопроса до сих пор откладывается», — добавил Салихов.



Василь Шайхразиев пообещал изучить причины задержки выделения земли под строительство мечети.

Новоуральск — закрытый город, здесь расположено предприятие атомной промышленности «Уральский электрохимический комбинат».