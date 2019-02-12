В этом году число преступлений в Екатеринбурге увеличилось на 10%

16:30 | 16.02.2019

Фото: Общая Газета

Полиция бьёт тревогу: в этом январе число преступлений, совершённых в Екатеринбурге, выросло почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью официальному порталу города сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.



«Однако наряду с ростом общего количества зарегистрированных преступлений отмечается снижение на 15,7% количества преступлений, совершенных в общественных местах», – подчеркнул Александр Ковальчик.



Невероятно, но несмотря на увеличение количества преступлений раскрываемость при этом не снизилась, а практически прямо пропорционально увеличилась. В январе 2019 года раскрываемость выросла на 8%. И только за январь, по информации Ковальчика, полиция раскрыла 716 преступлений.