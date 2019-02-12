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16:30 | 16.02.2019
Фото: Общая Газета
В этом году число преступлений в Екатеринбурге увеличилось на 10%
«Однако наряду с ростом общего количества зарегистрированных преступлений отмечается снижение на 15,7% количества преступлений, совершенных в общественных местах», – подчеркнул Александр Ковальчик.
Невероятно, но несмотря на увеличение количества преступлений раскрываемость при этом не снизилась, а практически прямо пропорционально увеличилась. В январе 2019 года раскрываемость выросла на 8%. И только за январь, по информации Ковальчика, полиция раскрыла 716 преступлений.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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