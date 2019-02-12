«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую проиграл «Ак Барсу» 0:3

09:20 | 16.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 16 февраля, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» на домашней арене потерпела поражение в матче против «Ак Барса». Счёт встречи 0:3.



«Поздравляю команду соперников с хорошей, качественной победой. Они сделали для этого ровно столько, сколько надо было. Очень четко сыграли в обороне. К сожалению, нам не дали реализовать даже те моменты, которые были. Мы, к сожалению, свой пятак немного упустили, нам забили оттуда два гола. Но спасибо команде, что не опустили руки и старалась в третьем периоде что-то сделать, но не получилось. Сегодня не было командного духа»,- отметил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Авторами шайб в составе гостей стали Никита Лямкин, Иржи Секач и Владимир Ткачёв.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата КХЛ у «Автомобилиста» осталось ещё три игры. Следующую команда проведёт с «Нефтехимиком» 18 февраля в Екатеринбурге.