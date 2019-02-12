Оперативники свердловского УСБ задержали высокопоставленного полицейского из Полевского

15:55 | 16.02.2019

Оперативники УСБ ГУ МВД России по Свердловской области накануне, 15 февраля, задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД Полевского. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых ведомствах. По данным издания, полицейский потребовал от одного из местных жителей за «решение вопроса» по уголовному делу 300 тысяч рублей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, так как дал необходимые для следствия признательные показания. На следующей неделе материалы будут переданы в органы Следственного комитета.



Напомним, что в конце декабря 2018 года оперативниками свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД был задержан заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Сергей Галищев. Ему вменяется п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).