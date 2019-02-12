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15:55 | 16.02.2019

Оперативники свердловского УСБ задержали высокопоставленного полицейского из Полевского

Оперативники УСБ ГУ МВД России по Свердловской области накануне, 15 февраля, задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД Полевского. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых ведомствах. По данным издания, полицейский потребовал от одного из местных жителей за «решение вопроса» по уголовному делу 300 тысяч рублей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, так как дал необходимые для следствия признательные показания. На следующей неделе материалы будут переданы в органы Следственного комитета.

Напомним, что в конце декабря 2018 года оперативниками свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД был задержан заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Сергей Галищев. Ему вменяется п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

 


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