Новости дня
14:57 | 16.02.2019
В Свердловской области борцы с «Правдой УрФО» обрушили сайт уральского издания
Мы связались с одним из собственников издания – Дмитрием Бондаревым. Он не удивился вопросу: Что произошло с сайтом?
«Очевидно очередная DoS атака. С нами такое происходит с завидной регулярностью – раз в три месяца. Сейчас будем разбираться, что произошло на этот раз. Думаю, через какое-то время справимся, и сайт снова заработает», – сказал он. Какой из материалов, размещённый на сайте издания, вызвал столь неоднозначную реакцию, он сказать затруднился.
По нашему же мнению, причиной атаки на сайт стала статья про одного из лидеров уральской оборонки под заголовком «На «Уралвагонзаводе» нашли ОПГ. Бюджетные миллионы грузили в фуры и вывозили в Екатеринбург».
DoS атака — хакерская атака на вычислительную систему, в данном случае сайт издания «Правда УрФО», с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы, в данном случае сайта, не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ затруднён.
Сегодня сайт «Правды УрФО», оказался недоступен для читателей. При попытке входа система выдаёт ошибку: ERROR 502 Bad Gateway. Это мера некого давления на издание, создание проблем и ограничение пользовательского доступа. Конечная цель – не дать читателям издания ознакомиться с опубликованной информацией. В настоящее время DoS и DDoS-атаки пользуются популярностью у людей не желающих читать негативную информацию о себе, а соответственно желающих эту информацию заблокировать Такие атаки позволяют довести до отказа практически любую систему, причём не оставляя юридически значимых улик, а значит и наказание за такие методы борьбы с «Правдой УрФО» не последует.
Спустя несколько часов усердной и кропотливой работы, администраторам сайта удалось восстановить доступ к нему. Соответственно появился и доступ к скандальной статье, вызвавшей «обвал» сайта. Перейдя по ссылке: «На «Уралвагонзаводе» нашли ОПГ. Бюджетные миллионы грузили в фуры и вывозили в Екатеринбург», вы поймёте в чём дело.
© «Вечерние Ведомости»
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