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14:23 | 16.02.2019

Фото: kladbishe2005.narod.ru

РЭК: Екатеринбургские покойники производят больше мусора, чем школьники, и им за него нужно платить

Мусорная реформа наступает на пятки и кошельки екатеринбуржцев вот уже 2 месяца. Толку мало, а трат много. На днях выяснилось, что, оказывается, даже покойники в Екатеринбурге мусорят, и даже «почище» ныне живущих взрослых и школьников. По данным Региональной энергетической комиссии (РЭК), покойники на кладбищах Екатеринбурга производят 43,4 килограмма в год, в то время как школьники – всего 40,4. Однако о каком конкретно мусоре мёртвых идёт речь, не понятно.

Известно лишь только то, что и кладбища теперь тоже должны платить за мусор, производимый не живущими ныне людьми. Таким образом, с каждого места захоронения кладбище, например, Широкореченское, на котором захоронено 75 тысяч человек, должно платить с каждой могилы по 83,73 рубля в год или 6,97 рубля в месяц. Следуя логике нормативов, за целый год Широкореченское кладбище генерирует 3,2 тысячи тонн, за которые в городскую казну нужно платить больше 6 миллионов рублей.

Для сравнения обычные жители Екатеринбурга производят порядка 300 килограммов мусора в год, дети в детских садах — около 61,9 килограмма, а школьники — 40,4 килограмма в год. То есть школьники буквально сорят меньше, чем покойники. Тем не менее платить за них придется почти в 2 раза больше, так как плата начисляется исходя не из веса, а из нормативного объема мусора.

Нормативы РЭК также устанавливают расходы других организаций: например, для бань, гостиниц и парикмахерских расчёты происходят, исходя из числа мест в организациях, в садовых кооперативах мусор рассчитывают из числа участников, в банках и офисах — из числа служащих

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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