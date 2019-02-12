ДТП на Берёзовском тракте: внедорожник на боку, ещё один автомобиль в сугробе. Есть пострадавшие

Серьёзное ДТП, произошло на въезде в Берёзовский перед поворотом на ЕКАД. Там столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и Chevrolet Cruze. Как рассказали очевидцы происшествия, виновником ДТП стал водитель внедорожника, выехавший на встречную полосу.«Там магазин «Светофор», но заезд к нему через разворот через мост ЕКАДа. На дороге двойная сплошная, и многие пытаются срезать через нее», — сообщил очевидец ДТП порталу E1.RU.Ещё одна читательница E1.RU едва не стала участницей этой аварии, чудом успев объехать внедорожник. Как это произошло она рассказала журналистам E1.RU.«Мы с Chevrolet только тронулись со светофора и набирали скорость. Внедорожник ехал нам навстречу и неожиданно начал медленно поворачивать через двойную сплошную перед нами. Видимо, не оценил ситуацию. Скорость была небольшая, мы ещё до 60 не успели разогнаться, но он не успел перед нами проскочить. Я увернулась и объехала его, а водитель на Chevrolet въехал ему прямо в бок», — рассказала она.В результате столкновения Mitsubishi Pajero опрокинулся на бок, а Chevrolet Cruze, получив достаточно серьёзные повреждения, оказался сугробе на обочине.О количестве пострадавших в ДТП, и степени тяжести полученных ими травм, очевидцы не сообщают. Но кого-то из участников аварии «скорая» увезла в больницу.На участке дороги в обе стороны тут же образовалась большая пробка.В ГИБДД Екатеринбурга ДТП не комментируют, обещая предоставить информацию позднее.