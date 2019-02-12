Правительство России включило Екатеринбург в ТОП-перспективных центров экономического роста

12:11 | 16.02.2019

Фото: yandex

Правительство Российской Федерации включило Екатеринбург в список перспективных центров экономического роста. Это означает, что в ближайшие годы Екатеринбург, наравне с другими перспективными городами, например, Москвой и Санкт-Петербургом, будет обеспечивать хорошую экономическую прибыль. В ТОП-городов его включили потому, что уральская столица обеспечивает вклад в экономический рост РФ более 1 процента ежегодно.



Поэтому Екатеринбург включат в стратегию развития до 2025 года. Соответствующий документ уже утверждён правительством России.





Екатеринбург входит в этот перечень наряду с 19 другими крупными городами России. Из городов УрФО туда также вошли Тюмень и Челябинск.



Кроме того, правительство включило Екатеринбург и в список городов, в которых существуют благоприятные условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.