Экс-чиновница из Екатеринбурга «Государство не просило вас рожать» Ольга Глацких с размахом отметила юбилей

10:06 | 16.02.2019

Фото: Е1

Бывшая чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких, больше известная как автор известной фразы «Государство не просило вас рожать» с размахом отметила юбилей. Свои тридцать лет экс-глава департамента молодёжной политики региона устроила пышное празднество в БЦ «Панорама» на Куйбышева, 44.



Для дорогих гостей Глацких накрыла пять столов. Гостей пропускали по заранее составленным спискам, за каждым приглашённым было закреплено собственное место. Отметим, что владельцем холла, в котором Глацких отметила день рождения, является депутат Заскобрания Алексей Серебренников. Его экс-чиновница также пригласила на свой юбилей.



Чтобы поздравить именинницу на сцену поднимался отец со словами: «Кто-то тебе завидует, кто-то радуется, а мы тебя просто любим». Брат экс-чиновницы в своей праздничной речи сказал: «Раз у тебя говорят за спиной, значит, ты спереди». Заслуженный тренер России Раиса Черноголовина рассказала, что «в ней (Ольге Глацких) всегда была какая-то чертовщинка». Олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин обратился к Глацких с убеждением: «В жизни всегда есть две планки: когда тебя пытаются опустить и поднять. Но опустить тебя ни у кого не получится».



На юбилее играла живая музыка, которую сопровождал вокал. Под песню «Вечная любовь» на сцене в гимнастическом купальнике выступила и сама олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях Ольга Глацких. В разгар празднования виновнице торжества вручили главный подарок вечера — ее золотой портрет.