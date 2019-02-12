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23:21 | 15.02.2019
Фото: Rockerteatral.ru
В этом году одна из школ Екатеринбурга дала рекордный «удой»: сформировали 21 первый класс
Как журналистам сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, это рекорд: ранее ни в одной из школ Екатеринбурга никогда не было столько первых классов. Тем не менее, нумерация сохранится но алфавиту. А если учесть, что литерами «Ё» и «Й» классы называться не будут, то последним из списка станет Первый «С».
«Нам сказали, что будет три смены», — рассказала родительница Марина, чей сын идет в следующем учебном году в 23-ю школу.
Однако в департаменте образования Екатеринбурга уверяют, что трёх смен у первоклашек 23-й школы не будет.
«Все первые классы будут учиться в здании начальной школы, которое открыли в прошлом году», — пояснила пресс-секретарь департамента Екатерина Катыхина.
Напомним, в начале этой неделе списки зачисленных в первые классы аннулировали из-за частых сбоев двух электронных площадок - сайта Госуслуг и официального портала Екатеринбурга - в день начала записи будущих первоклашек в школу. После этого эксперты предложили новую систему отбора дошколят, но из-за новой технологии списки подвинулись настолько, что те, кто были одними из первых, заняли позиции лишь на сотом месте в очереди.
Но департамент образования всё-таки нашёл выходит сложной ситуации: в списках оставили и тех, и других, а число первых классов в тех районах, где ситуация наиболее острая, увеличили.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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15.02.2019
23:21 | 15.02.2019
В этом году одна из школ Екатеринбурга дала рекордный «удой»: сформировали 21 первый класс
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