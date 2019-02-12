В этом году одна из школ Екатеринбурга дала рекордный «удой»: сформировали 21 первый класс

23:21 | 15.02.2019

Фото: Rockerteatral.ru

В этом году одна из школ Екатеринбурга набрала рекордное число первоклашек. Первого сентября в школу №23 в Академическом пойдёт 21 первый класс.



Как журналистам сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, это рекорд: ранее ни в одной из школ Екатеринбурга никогда не было столько первых классов. Тем не менее, нумерация сохранится но алфавиту. А если учесть, что литерами «Ё» и «Й» классы называться не будут, то последним из списка станет Первый «С».



«Нам сказали, что будет три смены», — рассказала родительница Марина, чей сын идет в следующем учебном году в 23-ю школу.



Однако в департаменте образования Екатеринбурга уверяют, что трёх смен у первоклашек 23-й школы не будет.



«Все первые классы будут учиться в здании начальной школы, которое открыли в прошлом году», — пояснила пресс-секретарь департамента Екатерина Катыхина.



Напомним, в начале этой неделе списки зачисленных в первые классы аннулировали из-за частых сбоев двух электронных площадок - сайта Госуслуг и официального портала Екатеринбурга - в день начала записи будущих первоклашек в школу. После этого эксперты предложили новую систему отбора дошколят, но из-за новой технологии списки подвинулись настолько, что те, кто были одними из первых, заняли позиции лишь на сотом месте в очереди.



Но департамент образования всё-таки нашёл выходит сложной ситуации: в списках оставили и тех, и других, а число первых классов в тех районах, где ситуация наиболее острая, увеличили.