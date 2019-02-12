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20:07 | 15.02.2019
Определено самое травмоопасное время для смартфонов в уральских широтах
Тренд года – уральцы стали чаще волноваться за «здоровье» смартфонов. Число девайсов, застрахованных от механических повреждений, попадания жидкости и других несчастных случаев, в салонах «МегаФона» за двенадцать месяцев выросло вдвое. Специалисты в среднем оформляли один полис каждый час.
Смартфоны чаще всего подвергаются механическим повреждениям: падают, ударяются о твердые предметы, на них роняют что-то тяжелое. С такой проблемой обращаются 8 из 10 клиентов. Второй по популярности инцидент – попадание воды. На него приходится 10% обращений. Зафиксированы единичные случаи повреждения током и огнем.
«Смартфон – это, пожалуй, единственное техническое устройство, которое почти везде с нами. Поэтому и шанс повредить его намного выше. В наших салонах мы предлагаем широкий ассортимент телефонов – более 190 моделей, и множество услуг для них, включая страховую защиту», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Жители Сургута и Екатеринбурга чаще других страхуют устройства от возможных повреждений. В ТОП-7 также входят Нижневартовск, Пермь, Челябинск, Тюмень и Новый Уренгой.
Защитить устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя. Стоимость и подробности можно получить у консультантов салонов связи «МегаФон». Партнером по данному виду услуг выступает АО «Альфа Страхование».
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© «Вечерние Ведомости»
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