На трассе Екатеринбург – Тюмень из-за пьяного водителя пострадали три человека

Сегодня, 15 февраля, около шести часов утра, произошло ДТП на 42-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. 28-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Лада».В результате аварии пострадали три человека: 18-летний пассажир Hyundai Accent, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, 56-летний водитель «Лады» госпитализирован с ушибом грудной клетки, 59-летняя пассажирка отечественного авто находится в реанимации с множественными травмами. У виновника ДТП выявили алкогольное опьянение – прибор показал 1,253 мг/л.Как отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с начала 2019 года в регионе по вине нетрезвых водителей произошло 17 ДТП. Два человека в этих авариях погибли, 33 травмированы.Напомним, что о пьяных водителях на дороге следует сообщать по телефону дежурной части УГИБДД (8343) 269-78-00.