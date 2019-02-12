В Камышлове 140 семей получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья

16:39 | 15.02.2019

В Камышлове 140 семей получили ключи от новых квартир, их расселили из последних 25 домов, признанных аварийными до 2012 года. Новое жилье камышловцы получили по президентской программе переселения из аварийного жилья.



Отметим, что три дома для переселенцев начали строить в ноябре 2016 года, но возведение затянулось из-за корректировки проекта. Стройку неоднократно посещал губернатор Евгений Куйвашев.



Один дом, на улице Карловарской, в итоге сдали в 2017 году, оставшиеся два, на улице Олимпийской, в феврале 2019 года.



Сейчас в России стартует новая федеральная программа: расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено около 19 млрд рублей.