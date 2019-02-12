30-летие вывода войск: в Екатеринбурге почтили память уральцев, погибших в Афганистане

В Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» сегодня, 15 февраля, состоялся траурный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Память погибших уральцев пришли почтить участники боевых действий, родственники погибших, ветераны Вооруженных Сил РФ, представители власти.«Мы выходили из Афганистана с развернутыми знаменами, с высоко поднятой головой и чувством выполненного воинского долга. В этот морозный солнечный день хочу пожелать всем нам счастья», - сказал председатель правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.15 февраля 1989 года в соответствии с заключенным Женевским соглашением был завершен вывод советских войск из Афганистана. В боевых действиях принимали участие порядка восьми тысяч свердловчан, 242 из них погибли.В связи с 30-летием вывода войск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о единовременной выплате (по 10 тысяч рублей) семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, которые находятся в сложной жизненной ситуации.