В Свердловской области открыли еще четыре ледовые переправы

14:56 | 15.02.2019

пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

МЧС открыла в Свердловской области еще четыре ледовые переправы. Техническое освидетельствование прошли две переправы в Гаринском городском округе и две – в Сосьвинском.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в Гаринском округе принята в эксплуатацию технологическая переправа на реке Лозьве в поселке Зимнем (предназначена для перевозки леса) и переправа на реке Тавда, соединяющая поселки Гари и Шабурово. В Сосьвинском округе открыта переправа на реке Сосьва между деревнями Копылово и Матушкина, а также переправа на реке Ляле между деревней Денисова и поселком Сосьва.



Всего на данный момент в Свердловской области функционируют 16 ледовых переправ.