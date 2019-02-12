Оперативники свердловского УФСБ повторно провели обыски в областном УЭБиПК

14:34 | 15.02.2019

Сотрудники УСБ ГУ МВД России по Свердловской области совместно с региональным УФСБ повторно провели оперативно-розыскные мероприятия в кабинетах оперативников УЭБиПК регионального полицейского главка на переулке Северном, 7. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.



По данным издания, поводом для проведения ОРМ стали появившиеся накануне претензии к одному из оперуполномоченных по фамилии Дмитриев.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). По другим данным, в действиях оперативника нет состава преступления и на сегодняшний день говорить о каких-либо претензиях к полицейскому преждевременно.



Известно, что Дмитриев работает в отделе по борьбе с налоговой преступностью (бывшее УНП). Замначальника данного подразделения Дмитрия Савина накануне по решению Ленинского районного суда поместили под стражу. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве.