На ВИЗе ограничена подача тепла из-за ремонта трубопровода

14:15 | 15.02.2019

пресс-служба ЕТК

На ВИЗе, в районе улицы Ключевской, порядка 80 домов ограничены в подаче тепла и горячей поды. Причиной является ремонт трубопровода, сообщает пресс-служба ЕТК.



«Ремонтные бригады восстанавливают герметизацию трубопровода на улице Ключевской. Работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50-ти градусов», - сказали в пресс-службе.



Ремонт должны закончить до 18:00. Если в домах нет теплоснабжения и горячей воды, жителей просят обращаться в УК.