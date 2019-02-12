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13:51 | 15.02.2019

Уральская дзюдоистка потренировалась с Путиным

Уральская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских Игр в Рио-де- Жанейро Наталья Кузютина приняла участие в совместной тренировке сборной России по дзюдо с Владимиром Путиным.

Тренировка прошла накануне в Сочи. Наталья Кузютина, выполнявшая упражнения в паре с президентом, продемонстрировала высокий уровень. Сама спортсменка рассказала, что уже не в первый раз тренируется с Путиным.

«Мы нисколько не поддаемся ему, ведь на татами все равны», - сказала Наталья.

В марте Наталья Кузютина примет участие в турнире «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге.

Уральская дзюдоистка потренировалась с Путиным

© «Вечерние Ведомости»

 


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