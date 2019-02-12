Уральская дзюдоистка потренировалась с Путиным

Уральская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских Игр в Рио-де- Жанейро Наталья Кузютина приняла участие в совместной тренировке сборной России по дзюдо с Владимиром Путиным.Тренировка прошла накануне в Сочи. Наталья Кузютина, выполнявшая упражнения в паре с президентом, продемонстрировала высокий уровень. Сама спортсменка рассказала, что уже не в первый раз тренируется с Путиным.«Мы нисколько не поддаемся ему, ведь на татами все равны», - сказала Наталья.В марте Наталья Кузютина примет участие в турнире «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге.