Михаил Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга

12:59 | 15.02.2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента внутренней политики администрации города – как и ожидалось, им стал Михаил Коробельников.



Отметим, что в 1993-1995 годах Коробельников работал в администрации Свердловской области, а в 2011-2016 годах возглавлял подразделение администрации Екатеринбурга по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления.



Ранее информационно-аналитический департамент был реорганизован: на его базе созданы департаменты внутренней и информационной политики.