В Екатеринбурге следователи проверяют информацию СМИ о смерти женщины, которой неверно поставили диагноз

12:39 | 15.02.2019

newsnn.ru

В Екатеринбурге следственные органы проводят проверку сообщений СМИ о некачественной медицинской помощи, из-за которой скончалась местная жительница.



«С учетом того, что в публикациях содержатся сведения о том, что женщине могла быть оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, что и привело к летальному исходу, следственными органами СКР по Свердловской области принято решение о проведении проверки по размещенной в СМИ информации», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Изначально информация появилась в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте». Там сообщалось, что 35-летнюю Раю Г. медики лечили от простуды, а в январе этого года женщина неожиданно потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, анализ крови показал наличие инфекции. Екатеринбурженке удалили почку, а потом врачи обнаружили инфекцию в печени и легких. Начался сепсис. 12 февраля женщина скончалась.