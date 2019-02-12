Эксперты AIBA оценили готовность Екатеринбурга к чемпионату мира по боксу

23:26 | 14.02.2019

Фото: oblgazeta.ru

Эксперты International Boxing Association сообщили о готовности уральской столицы к проведению чемпионата мира по боксу.



Представители Международной ассоциации бокса побывали на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» и остались довольны подготовкой к чемпионату. Эксперты организации Ксения Эш, Марушка Перран, Энджел Виллариал также осмотрели гостиницы, где будет предложено остановиться спортсменам, а также строящийся конгресс-холл.



Напомним, международный боксёрский турнир будет проходить в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.