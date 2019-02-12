В Екатеринбурге в Академическом будут тестировать технологии проекта «Умный город»

23:13 | 14.02.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Район Академический в Екатеринбурге станет экспериментальной площадкой для тестирования технологий проекта «Умный город», соответствующий документ заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



Соглашение подписали Минстрой РФ, Центр компетенций "Умный город" и девелопер проекта "КОРТРОС". На площадке «Умного города» планируют протестировать технологии на всех ступенях от «умной квартиры» до «умного дома» и «умного города».



Сейчас идёт обсуждение стандарта проекта, который позволит переводить различные базы данных в машиночитаемый формат, применять интеллектуальные системы мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве.