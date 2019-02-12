Банк лишил квартиры екатеринбуржца из-за долга

21:18 | 14.02.2019

Фото: realty.ria.ru

В Екатеринбурге мужчину с семьёй лишили квартиры из-за того что тот просрочил около 8 тысяч рублей по ипотеке «Газпромбанку».



Как рассказал клиент банка Роман Кузнецов, квартиру он покупал 8 лет назад за 7 млн рублей. Когда он получил повестку в суд, банку было выплачено уже около 3 млн рублей. Иногда в течение месяца мужчина выплачивал ипотеку по частям и в один момент забыл доплатить 8 тысяч.



Изначально мужчине присудили штраф в размере 300 тысяч рублей, однако после апелляции банка суд изменил решение. Теперь Роману предстоит отдать банку квартиру, а также выплатить неустойку.