В Екатеринбурге избирком назвал имя нового депутата городской думы

20:30 | 14.02.2019

Фото: eanews.ru

В столице Урала «Справедливая Россия» вручила мандат новому депутату городской думы стоматологу Владимиру Козлову.



Козлов раньше был помощником депутата Антона Швалева, избранного по партийному списку, и сейчас займёт его место.



Стоит отметить, что кандидатуру Козлова одобрили ещё 8 февраля. Депутат учился на стоматологическом факультете Уральской государственной медицинской академии, сейчас он работает в частной клинике.



Депутат примет участие в ближайшем заседании думы, которое пройдёт 26 февраля.