Евгений Куйвашев обсудил с Борисом Дубровским строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск

19:28 | 14.02.2019

Фото: tvc.ru

Губернатор Свердловской области обсудил проект постройки высокоскоростной магистрали с главной Челябинской области Борисом Дубровским на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Благодаря соединению Челябинска и Екатеринбурга высокоскоростной железнодорожной магистралью, уральцы смогут добираться из одного города в другой чуть больше чем за час. Помочь реализации проекта на сегодняшний день готовы многие уральские предприятия. По мнению Евгения Куйвашева, создание ВСМ может дать мощный толчок для развития промышленности и строительства.



Напомним, строительство магистрали планировалось начать в 2021, однако оно не попало в комплексный план расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Магистраль могут построить позже или же без финансирования из бюджетных источников.