На Урале сотрудники ГИБДД задержали 15-летнего водителя

18:51 | 14.02.2019

Фото: bash.news

В Асбесте сотрудники ГИБДД ночью задержали несовершеннолетнего водителя без прав, об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.



Задержать парня удалось после того как неравнодушный асбестовец сообщил в дежурную часть об автомобиле под управлением неадекватного водителя. Когда сотрудники ГИБДД нашли автомобиль, выяснилось, что за рулём находился 15-летний подросток.



Инспекторы ДПС составили протокол, поместили автомобиль на специализированную стоянку и направили материалы по факту нахождения несовершеннолетнего в ночное время в общественных местах без родителей в комиссию по делам несовершеннолетних.

