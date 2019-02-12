На Всероссийский форум отцов в Екатеринбург съедутся эксперты из 79 регионов России

17:12 | 14.02.2019

sovet-otsov.ru

В Первом Всероссийском форуме отцов, который пройдет в Екатеринбурге 19-20 феврале, участие примут эксперты из 79 регионов России.



«Вместе они обсудят вопросы формирования позитивного образа отца в государственной семейной политике, активизации региональной социальной политики в части привлечения дополнительных ресурсов для развития общественного отцовского движения и проблемы воспитания детей», - рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.



Заявленная тема - Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы. Ранее распоряжение о проведении мероприятия подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Провести форум предложила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Отметим, что в прошлом году в России создан Совет отцов, он возник как общероссийское движение для поддержки и популяризации традиционных семейных ценностей.