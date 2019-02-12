В субботу дорожники временно перекроют проезд на 78-м км трассы Екатеринбург – Курган

16:37 | 14.02.2019

пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

В эту субботу, 16 февраля, в промежуток времени с 11:00 до 11:20 дорожники закроют проезд на 78-м километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Ограничение связано с ремонтом моста через реку Камышенка, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Объехать указанный участок можно через село Покровское, поселок Первомайский и деревню Часовую с выездами на федеральную дорогу на 77 и 80 км. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.