Власти Екатеринбурга планируют сокращать число киосков в центре города

16:23 | 14.02.2019

Центр Екатеринбурга не нуждается в большом количестве нестационарных объектов торговли. Ларьки нужнее на окраинах, в спальных районах города. Власти будут следовать именно такой логике, выстраивая политику в сфере уличной торговли, отметил замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



«Там, где у нас имеется необходимое количество стационарных торговых объектов, оказывающих необходимый набор качественных услуг для жителей и гостей города, размещение дополнительных объектов уличной торговли нецелесообразно. Это касается оживленных улиц в центре города и в его крупных жилых районах. А вот на периферии, в спальных микрорайонах, небольшие современные нестационарные объекты торговли и предоставления услуг, наверное, необходимы. Чтобы человек, возвращающийся с работы домой, по пути от остановки общественного транспорта до места проживания, мог бы сделать необходимые разовые покупки или получить услугу, не тратя время на заход в крупный супермаркет или торговый центр», - пояснил чиновник.



Боликов напомнил, что огромное количество ларьков появилось в Екатеринбурге в 90-е годы, это был один из вариантов трудоустройства и зарабатывания средств к существованию. Сейчас такое количество нестационарных объектов торговли не нужно. Поэтому в Екатеринбурге создана рабочая группа, разрабатывающая концепцию уличной торговли.



«Мы планируем закончить разработку этой концепции к апрелю этого года, а в июне надеемся утвердить ее на заседании Екатеринбургской городской Думы», - сообщил Владимир Боликов.