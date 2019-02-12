В Екатеринбурге тестируют «умные» светофоры, пропускающие общественный транспорт

15:58 | 14.02.2019

В Екатеринбурге установлены первые «умные» светофоры. Они позволяют пропускать общественный транспорт в приоритетном режиме. Такие светофоры появились на четырех перекрестках: Готвальда – Опалихинская, Крауля – Заводская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Краснолесья.



Пока светофоры работают в тестовом режиме. Эксперимент начался две недели назад. По итогам будет принято решение о дальнейшем внедрении технологии на дорогах уральской столицы.



О системе работы «умных» светофоров рассказал начальник отдела автоматизированной системы управления дорожным движением МБУ «ЦОД» Александр Разумов: «При подъезде автобуса к перекрестку в автоматизированную систему управления поступает запрос на приоритетный проезд движущегося транспорта. Затем система выбирает подходящий алгоритм и подстраивает режим работы светофора. Корректировки вводятся за счет изменения продолжительности цикла, который после предоставления приоритета, восстанавливается в обычный режим».