На Урале продавец магазина напала на участкового. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы

15:32 | 14.02.2019

kavkazr.com

В Артинском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Фигурантом дела является 38-летняя женщина – продавец магазина.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел 7 ноября прошлого года в деревне Пантелейково. К местному магазину прибыли полицейские, чтобы проверить информацию о незаконной торговле алкоголем. Стражей порядка встретила продавец, у нее в руках в тот момент было ведро с горячей водой. Недовольная визитом, женщина брызнула горячей водой в участкового уполномоченного, после чего дважды ударила его кулаком в лицо. В результате участковый получил термические ожоги лица 1 степени.



Сейчас дело передано в суд, обвиняемой грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.